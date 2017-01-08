Aqua Yaşam ve Gerçek Özgürlük Yolu

Aqua Yaşam Uzman Doktor Seda Ülgen, Aqua Yaşam ve gerçek özgürlük yolunu Wise TV'ye anlattı.



Ülgen bilinen özgürlük anlayışıyla gerçek özgürlüğün çok farklı şeyleri ifade ettiğini belirtip, "Bizim sloganımız 'gerçek özgürlük kendin olmak demektir peki sen kimsin?' Özgürlük denilince insanlar genelde bir aykırı olmak olarak algılıyorlar. Bir şeyleri hayatlarından çıkarmak veya bir yere ait olmamak olarak algılıyorlar. Oysa özgürlük çok başka bir kelime. Özgürlük kendimizi yaşayabilmek demek. Kendimizi yaşayabilmek için de üstümüze gelen sis perdesini doğruların perdelerini veya bize ait olmayan yaşam senaryolarından sıyrılmak demek. O yüzden de biz bu özgürlük yolu için rehberlik etmeye çalışıyoruz" diyerek gerçek özgürlüğü anlattı.