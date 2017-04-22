April Love Geary, Sevgilisinin İkazlarına Rağmen Ateşli Pozlarını Paylaştı
Pop yıldızı April Love Geary, Maldivler tatilinde çektiği ateşli fotoğrafları sosyal medya hesabından, sevgilisinin tüm ikazlarına rağmen paylaştı.
Ünlü şarkıcı April Love Geary, sevgilisi Robin Thicke'ın tüm uyarılarına karşın sosyal medyadan ateşli fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Bunun son örneği Maldivler tatilinde gerçekleşti.
SEVGİLİSİ BİR HAYLİ KIZACAK
Instagram'da 112 bin takipçisi bulunan 22 yaşındaki güzel şarkıcı, hayranlarını sevindirirken, sevgilisini bir hayli kızdıracak işlere imza attı.
Ünlü şarkıcı, sürekli ateşli pozlar verip, çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşıyor.
İşte April Love Geary'nin son paylaşımları: