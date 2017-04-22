Apple, Yeni Kampüsü İçin Cupertino'daki Bütün Ağaçları Satın Aldı

Geçtiğimiz aylarda paylaştığımız "Apple Park tamamlanmak üzere" haberinin ardından, açılmasına günler kala yaşanan gelişmeler ile dünya basınının en çok konuştuğu konular arasına girmeyi başardı.



Yenilenebilir enerji ile çalışan ve 2,8 milyon metrekarelik ana binasında tamamen dünyanın en büyük kavisli cam panellerinin bulunduğu kampüsün tamamlanması için Apple, piyasadaki bütün "iyi" ağaçları satın aldı.



Kaliforniya, Cubertino'da açılacak olan kampüsün çevre tasarımı için piyasadan yaklaşık olarak 3 bin adet ağaç toplayan Apple, yerel alıcıların oldukça sıkıntılı süreçler yaşamasına ve firmaların şehir dışında ağaç arama sürecine girmesine neden oldu.



San Francisco'daki Transbay Transit Center'in yapım süreci içerisinde, yaklaşık 22 dönümlük yeşil çatısı için gerekli olan 469 ağacın piyasadaki yetersizlikten dolayı bulunamamasından sonra patlak veren bu durum, yetkililerin buldukları ağacı kiraladıkları bir araziye taşımasına neden oldu.



Beğendikleri bir ağaç bulduklarında sarı bir etiket ile ağaçları işaretlemeye ve Apple gibi başkalarının almasını engellemeye çalışan Transbay projesi ekibi, buldukları ağacı, bu soruna çözüm olarak 16 dönümlük bir araziye taşıdı.