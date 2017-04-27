Apple Ürün Testleri İçin Suni İnsan Teri Üretiyor

Apple ürünlerinin insanlar tarafından neden bu kadar çok sevildiğini yada kullanıldığını anlamamız adına etkileyici bir video. Apple, kullanıcı memnuniyetine önem verdiğini ürünlerine uyguladığı kalite ve dayanıklılık testleriyle de gösteriyor. AirPods ve Apple Watch için suni ter üretmekle görevli çalışanı dahi var.