Apple, Sürücüsüz Araç Teknolojisi İçin İzin Aldı
Şirketin sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvuru, Kaliforniya eyaletinde kabul edildi.
Şirketin sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvuru, Kaliforniya eyaletinde kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com
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