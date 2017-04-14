Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Apple, Sürücüsüz Araç Teknolojisi İçin İzin Aldı
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,6900 %0,73
EURO 3,9237 %0,77
PARİTE 1,0627 %0,12
ALTIN 152,65 %0,73
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Apple, Sürücüsüz Araç Teknolojisi İçin İzin Aldı

Şirketin sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvuru, Kaliforniya eyaletinde kabul edildi.

Apple, Sürücüsüz Araç Teknolojisi İçin İzin Aldı

Şirketin sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvuru, Kaliforniya eyaletinde kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>