Apple, Sorunu Çözdü!

Apple, macOS Sierra 10.12.3 güncelleme dosyasını yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte pek çok sorunu ortadan kaldıran Apple, ayrıca bazı hataları da yamamış oldu. Bunlar arasında elbette MacBook Pro'larda yaşanan batarya sorunu da yer alıyor. Daha önce Consumer Reports'un incelemelerine de bu pil sorunu yansımıştı hatırlarsanız. Neyse ki, Apple kısa sürede yeni güncelleme ile pilin hızlı tükenmesine sebep olan "açığı" da kapadı.



Apple'ın Pil Sorunu, Aslında Sorun Değilmiş!



Apple, yeni güncelleme ile beraber yalnızca MacBook Pro'ların pil problemini ortadan kaldırmadı elbette. Onun yanında özellikle MacBook Pro'ların Touch Bar sürümlerinde ortaya çıkan Adobe Premiere sorununa da el attı. Daha önce Adobe Premiere ile video projelerinin kodlamasında ortaya çıkan GPU hatalarını yeni güncellemeyle birlikte ortadan kaldıran Apple, böylece sorunsuz bir kullanım sunuyor.