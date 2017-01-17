Apple - Samsung Kavgası Sil Baştan!

Apple ve Samsung arasındaki patent davası dört yılı aşkın süredir devam ediyor ve geçen ay Yüksek Mahkeme tarafından verilen karardan sonra, defterler bir kez daha açıldı.



Yargıtay, Samsung'un Apple'a 399 milyon dolarlık çek yollamasına sebep olacak kararı Temyiz Mahkemesinden geri çevirmişti. Samsung'un yaşadığı sorun, Apple'ın patentlerini çiğnedikleri için borçlu oldukları miktarın adil olmamasına inanmasından doğuyor; çünkü patent sadece parçaları koruyor. Çiğnenen patentin içinde yuvarlak köşeler, kenarlar ve ikon gridi bulunuyor. Samsung sadece bunlar için 399 milyon dolar ödemenin haksızlık olduğunu düşünüyordu.



Yargıtayın Samsung lehine karar vermesi üzerine, dava tekrar Temyiz Mahkemesine taşındı. Bu da demek oluyor ki dava tekrar açılmış durumda. Ayrıca, Yargıtayın kararı sayesinde, Temyiz Mahkemesi Samsung'un patent ihlaline giren cihazların gelirleri üzerine para cezası uygulayamadı.



Samsung Apple'a zaten 399 milyon dolar ödemişti ve mahkeme büyük ihtimalle yeni bir karara varacak; Samsung ödediği paranın bir kısmını geri alacak. Samsung'un patent ihlalinde bulunan cihazların gelirlerini geri ödeyemeyeceği için, kesilen cezanın daha düşük olması gayet olası.



Apple ve Samsung'un arasındaki bu dava, yakın geçmişteki en büyük davalardan biri ve hala henüz bitmiş değil. Aslında en başta Apple davadan 1 milyar dolar kazanmıştı, ancak Samsung'un itirazları sayesinde bu miktar 399 milyona kadar indi. İşte bu andan sonra Yargıtay davaya kulak vermeyi kabul etti ve Samsung'un itirazını haklı buldu.



İki devin arasındaki bu kavga, oradan oraya taşınması nedeniyle bitmekten oldukça uzak gibi görünüyor. Ancak bu dava gelecek davalar için büyük ipuçları da veriyor.