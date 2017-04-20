Apple Önemli Bazı Uygulamalarını Artık Herkes İçin Ücretsiz Hale Getirdi

Tüketici elektroniği ve yazılımı alanında oldukça önemli bir konumda olan Apple, App Store'de, kendi cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışan birçok uygulamaya sahip. Ürün gamının oldukça geniş olduğu App Store'de bazı uygulamalar ücretli bir şekilde kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Uzun yıllardır sürdürülen bu uygulamaya son vermek isteyen Apple, kullanıcılarına bazı uygulamaları tamamen ücretsiz olarak sunma kararı aldı.



Alınan bu kararın ardından Apple, yeni cihaz alanların ücretsiz olarak kullanabildikleri, hem macOS hem de iOS'da yer alan iMovie, Numbers, Keynote, Pages ve GarageBand gibi uygulamaları bütün kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmaya başlayacak.



Uzun bir süredir yeni cihaz alanlara ücretsiz bir şekilde sunulan bu uygulamalar, alınan kararın ardından 2013 yılı ve öncesinde üretilen Apple ürünleri kullanıcılarına da ücretsiz bir şekilde sunulmaya başlandı. 2013 yılı ve öncesinde üretilen Apple cihazlarının kullanıcı sayısı oldukça az olsa da, bu cihazları kullanmaya devam edenler için oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirtmekte fayda var.



Alanlarında oldukça önemli olan bu uygulamaların tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulacağının duyurulmasının ardından, Apple'nin kullanıcılarına sunmaya başladığı "ücretsiz uygulama" politikasına devam edip etmeyeceği kullanıcılar tarafından merak edilen konular arasındaki yerini almayı başardı.