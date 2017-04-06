Apple Music'in Android Uygulaması Yenilendi

Tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Apple'nin sadece iOS kullanıcılarının kullanımına sunduğu Apple Music'in Android kullanıcılarına da sunulması, kullanıcılar tarafında oldukça büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.



Kendi platformları dışındaki platformlar için uygulama geliştirmeyen Apple'nin bu hamlesi, bir süre sonra Android kullanıcılarına oldukça sıkıntılı anlar yaşatmaya başladı.



Arayüz olarak uzun bir süredir güncellenmeyen ve Android kullanıcılarına oldukça sıkıntılı süreçler yaşatan Apple Music, yapılan iyileştirmenin ardından kullanıcılara iOS'taki versiyonuyla aynı deneyimi sunuyor.



Uzun bir süre önce Android kullanıcılarına sunulan Apple Music'in arayüz iyileştirmesi kullanıcılara en son, geçtiğimiz yıl Eylül ayında sunuldu ve bu sürecin ardından Apple Music yaklaşık 6 ay boyunca güncelleme almadı.



En son yayınlanan güncellemeyle birlikte Android kullanıcılarına sunulan arayüz iyileştirmesinin yanı sıra; uygulamada bulunan birçok hata ve güvenlik açığı da giderildi.



Apple'nin Spotify'i geride bırakmak için Android kullanıcılarına da Apple Music'i sunması, bu alanda oldukça önemli bir adım olarak kabul edilse de, Android ve iOS arasında devam eden kıyasıya rekabetten dolayı Apple, yeni güncellemeleri eş zamanlı ve direkt olarak bu platforma getirmek istemiyor gibi görünüyor.