Apple Kendi İşlemcisini Yapıyor!

Apple, bilindiği üzere iPhone ve iPad'lerı için kendi işlemcisini tasarlayan bir şirket. Gelen bilgilere göre şimdi hedef bu konudaki çalışmalarını MacBook platformuna taşıma yönünde. Eğer bu gerçekleşirse Apple, MacBook'larında Intel işlemcileri yerine kendi işlemcilerine yer verecek.



Bloomberg'in haberine göre Apple bu konuda sıkı bir çalışma içinde. Şu an Apple'ın, dizüstü bilgisayarlarında çalışacak bir yonga üzerine çalıştıklarını söyleyen Bloomberg, bu yonganın ARM tabanlı olacağını da belirtiyor. Yonganın kod adı ise, Codanamed T310.



Bloomberg ayrıca, Apple'ın bu konudaki çalışmalarına geçtiğimiz sene başladığını da ilave etmiş. Yeni işlemcinin getireceği önemli avantaj ise, daha düşük güç tüketecek ve bu yolla daha uzun pil ömrü gözetecek olması. Özellikle son dönemde, yeni MacBook Pro'lar özelinde çıkan "pil ömrü sıkıntısı" sebebiyle de, Apple bu hamleyi bir an önce atmak isteyebilir.



Konuyla ilgili şu an için Apple tarafından bir açıklama gelmiş değil. Ancak Apple, bunu yalanlamış da değil. Önümüzdeki günlerde daha fazla detay ortaya çıkacaktır.