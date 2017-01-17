Apple, Kaby Lake'e Göz Kırpıyor!

Apple'ın 2017 model yeni MacBook'larıyla ilgili söylentiler, sağlam kaynaklardan gelmeye başladı. Tayvanlı KGI Securities'in Apple analisti Ming-Chi Kuo, yeni modelleri hepsinde Intel Kaby Lake işlemcilerini göreceğimizi söylüyor. Ayrıca bir de RAM sürprizi bizi bekliyor olabilir.



Kuo'nun beklentisi, Apple'ın 2017 yılında 12, 13 ve 15 inç olmak üzere, 3 farklı MacBook modelini tanıtacağı yönünde. Analiste göre 12 inç'lik yeni MacBook modeli bu yılın ikinci çeyreğinde üretime geçecek. 13 ve 15 inç'lik modellerin üretiminin ise, üçüncü veya dördüncü çeyrekte başlaması bekleniyor.



Ming-Chi Kuo, ayrıca, 15 inç'lik MacBook'un, 32GB RAM ile geleceğini iddia ediyor. Ancak bu modelin Pro ailesine ait olup olmayacağı hakkında bir yorum yapmıyor.



Hatırlanacağı gibi, son olarak tanıtılan yeni MacBook Pro modellerinin tamamında, Intel Skylake işlemcilere yer verilmişti.