Apple İtunes'in İsmine Veda Etmeye Hazırlanıyor

Tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Apple, kullanıcılarına verdiği hizmetlerde bir takım değişikliklere gitmeye karar verdi.



Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilerin ardından, bir dönemin başlamasına neden olan iTunes, bu değişikliklerden nasibini alan ilk platform oldu.



Şirket tarafından alınan karara göre: Apple'nin bir dönemin başlamasına ve şekillenmesine öncülük eden platformu ve markası iTunes, isim değiştirerek yayın hayatına devam edecek.



Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre, çok ufak gibi gözüken ancak marka açısından oldukça önemli olduğu öngörülen bir değişiklik gerçekleştirdi. Bu değişikliğin ardından, "iTunes Podcast" olarak adlandırılan Podcastlar, bundan sonra "Apple Podcast" olarak adlandırılacak.



Bu radikal kararın ardından yapılan tahminlere göre Apple, Beats Electronics'i bünyesine katmasının ardından kendisine oldukça önemli bir kullanıcı kitlesi edinen Apple Music ile yoluna devam etmek istiyor gibi görünüyor. Apple tarafından yapılan bu değişiklikliğin, iTunes içindeki podcastların sonunu getirip getirmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyan konular arasındaki yerini koruyor.