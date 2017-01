Apple, İos 10.3'de Tiyatro Modu Gelebilir!

Apple iOS 10.3 güncellemesiyle film severlere Tiyatro Modunu sunabilir.





Apple sadece birkaç hafta önce iOS 10.2'yi piyasaya çıkmış olabilir, ancak iOS 10.3 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Sonny Dickson tarafından hafta sonu gönderilen tweetlerde , iOS 10 için bazı ilginç bilgiler verdi. Dickson'a göre, Apple, 10 Ocak'ta geliştiricilere iOS 10.3'ün ilk beta sürümünü sunmayı planlıyor ve Kontrol Merkezi'nde patlamış mısır benzeri simgenin yer alacağı yeni 'Tiyatro' modunun bulunacağı söyleniyor. Bu aşamada 'Tiyatro' modunun nasıl işleyeceği henüz pek bilinmiyor ancak filmin oynatılmasıyla (belki de optimize edilmiş bir video görüntüleme modu) ilgili olabileceğini gösteriyor ancak bunun yerine Geliştirilmiş Koyu Mod olacağı hakkında bazı söylentiler mevcut.



Dickson'un dedikleri doğruysa, bir düğme ile sesler, çağrılar ve mesajlar için bildirimler, ve ekran aydınlatması gibi şeyleri otomatik olarak kapatarak film izlemek için mükemmel bir ortam yaratılacağı anlamına gelir. 10 Ocak'taki mevcut "sessiz" mod anahtarına göre nasıl bir iyileştirme yapacağını hep beraber göreceğiz.



iOS 10.3 beta 1 is scheduled to seed on January 10th.



— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 30 Aralık 2016



iOS 10.3 to feature a new Theatre mode – will include a new popcorn-shaped Control Center icon.



— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 30 Aralık 2016



