Apple İos 10.3.2 Beta 2 Sürümü Yayımladı, 32 Bit Desteği Tarih Oluyor

Apple, mobil işletim sistemi iOS 10.3 için, geliştiricilere yönelik iOS 10.3.2 Beta 2 sürümünü yayınladı.





Peki bu güncelleme Apple iOS 10.3.2 Beta 2 ne getiriyor ne götürüyor?



Apple iOS 10.3.2 Beta 2 Sürümü ile 32 Bit Desteği Tarih oluyor yada olmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Apple'ın özellikle iOS 11 ile 32 Bit desteğini tamamen kaldıracağının haberini yapmıştık.



iOS 10.3.2 sürümünün iki beta versiyonu da da 32-bit cihazları es geçilmiş oldu. Dolayısıyla dünya genelinde yaklaşık 43.7 milyon iPhone kullanıcısı bu güncellemeyi almayacak anlamına geliyor.



iPhone 5 ve iPhone 5c modellerini kullanan milyonlarca insan bundan faydalanamayacak. Bu telefonlar iOS 10 kullanan son iPhone cihazları ve bu modeller iOS 10.3.1 sürümünde takılı kalacak.



Yeni 2.beta sürümüyle beraber gelen yenilikler neler?





Güncelleme denildiği zaman, özellikle eski cihazlara yönelik sunduğu destekle, akla gelen ilk isimlerden biri olan Apple, mobil işletim sistemi iOS 10'un 3. ara güncellemesi olan iOS 10.3 için, geliştiricilere yönelik iOS 10.3.2 Beta 2 sürümünü yayınladı.



Apple iOS 10.3.2 Beta 2 yayınlandı!





Standart hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri dışında iOS 10.3.2 Beta 2, beraberinde pekte göze çarpan bir yenilik getirmiyor. Ancak dikkat çekilmesi gereken önemli bir ayrıntı var ise, o da iOS 10.3.2 ile birlikte 32 Bit cihazlara olan desteğin sonlandırılacak olması.



Yani kısa süre önce iOS 10.3.1 güncellemesini alan iPhone 5, 5c ve iPad 4, bundan sonra başka hiçbir güncelleme almayacak. Yaklaşık bir hafta önce yayınlanan iOS 10.3.1 güncellemesiyle beraber gelen yenilikleri tekrar hatırlayacak olursak:



Apple Dosya Sistemi iyileştirmeleri,

Aygıt uygulamasının üst kısmında yer alan, iCloud bölümünü yeniledi,

Siri ve CarPlay geliştirmeleri,

Web siteleri için performans iyileştirmeleri,

Uygulama içi değerlendirmeyi devre dışı bırakmak için ayarlar uygulamasına geçiş yapma özelliği eklendi,

Haritalar uygulamasına saatlik tahmin özelliği eklendi,

Mail için navigasyon geliştirmeleri,

Çince ve Japonca klavyelerde yazma kolaylaştırıldı.



Peki iOS 11 ile 32 Bit desteği kalkınca ne olacak? işte bunun yanıtı?





Apple iOS 11 ile Bir Gecede Yaklaşık 200.000 Uygulamayı Öldürebilir. Apple iOS 11 ile 32 Bit desteğini kaldıracak! Sonuç 200 Bin Apple 32-bit App Çöp olacak!



Bazı Apple uygulamalarının kıyameti yaklaşıyor. Apple'ın bir sonraki işletim sisteminde düşündükleri gerçekleşirse dünyada yaklaşık 200.000 uygulama kullanılamaz hale gelecek.



Apple Uygulamalarının Kıyameti!





Uygulama analiz şirketi Sensor Tower'dan yapılan yeni araştırmaya göre, iOS 11 ile 187.000 Bin uygulama ölebilir.



Apple iOS 11 ile 32-bit Uygulama Desteğine son verebilir!





Şöyle biraz hafızamızı tazelersek Apple iPhone 5S ile başlayan 64 bit işlemcilerle uyumlu uygulama geliştirmek için geliştiricileri oldukça fazla teşvik etti. Ancak iOS 11 ile bu konuda onları çok daha fazla zorlayacak gibi.



"Bu uygulama, gelecekteki iOS sürümleri ile çalışmayacak" şeklinde uyarılar bu yılın başlarında iOS'un beta sürümlerinde görünmeye başladı bile. Apple'ın 32 bit diye tabir ettiğimiz eski uygulamaları ne zamana kadar destekleyeceği, yada yakında sona erdireceği yönündeki spekülasyonlar gittikçe artmıştı.



RIP 32-bit emulation mode in iOS 11? pic.twitter.com/byMFuJPuVN



— Peter Steinberger (@steipete) 31 Ocak 2017



Geliştirici çevrelerinden 32-Bit uygulamaların 64-Bit geçişlerini gerçekleştirmenin bir takım zorlukları olmasına rağmen söz konusu değişikliğe gidildiğinde; bundan dünya genelinde kaç uygulamanın etkileneceğini ölçmek oldukça zordu.



Neyse ki Sensor Tower'daki yeni veriler sayesinde artık daha net bir fikre sahibiz.



Apple 32-bit desteğini sona ermesi durumunda App Store'daki tüm uygulamaların en az yüzde 8'i bir gecede kullanılamaz hale gelecek. Firma tarafından açıklana bilgiye göre bu rakam 187.000.



Elbette bu biraz muhafazakar tahmin.



Apple 64 bit desteğini Eylül 2013'te başlatmasına rağmen uygulamaların çoğunun 64 bit geçişleri 2015 Haziran ayına kadar anca gerçekleşti. Bu nedenle Sensör Tower raporun yansıyan rakamlardan çok daha fazlası bu uyumsuzluktan etkilenmesi muhtemel.



Söz konusu senaryolara göre Apple iOS 11 ile 32-Bit Uygulama desteğini kaldırırsa en az 200.000 uygulama bir geçede çöp olmakla karşı karşıya kalacak.



Apple iOS 11 ile 32-bit Uygulama Desteğine son verebilir!





Mashable



http://www.teknotalk.com/apple-ios-10-3-2-beta-2-surumu-yayimlandi-56363/