Apple'ın Ceo'sundan Türkçe 23 Nisan Mesajı
Apple'ın CEO'su Tim Cook, şahsi twitter hesabından Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Apple'ın CEO'su Tim Cook, şahsi twitter hesabından Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Tim Cook, Twitter mesajında "Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı genç yeteneklerin çektiği müthiş fotoğraflarla kutluyoruz. #23Nisan" diye yazdı ve sonuna Türk bayrağı simgesi ekledi. Cook bu yazıyla birlikte, Apple'ın reklamları için seçilmiş fotoğrafların olduğu bir görsel paylaştı.
(Fotoğraflı) - İstanbul