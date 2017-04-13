Apple Dizüstü Bilgisayar Alanındaki Liderliğini Kaptırarak Büyük Bir Gerileme Yaşadı

Apple'nin dizüstü bilgisayarları, marka imajı ve tasarım itibarıyla uzun bir süredir dikey yönde bir satış grafiğine sahip. En çok satan ve piyasaya sürüldüğü dönemde en çok popüler olan dizüstü bilgisayarların üretici ismi Apple, son açıklanan istatistiklerin ardından güç yitirmeye başladı.



Piyasada Apple'den daha iyi konfigürasyona sahip bilgisayarlar bulunsa da yukarıda belirttiğimiz sebeplerden, geçtiğimiz ay LaptopMag'ın yayınladığı müşteri memnuniyeti sıralamasında son dört yıldır birinci sırada yer alıyordu.







Bir ay gibi kısa bir süre sonra bu istikrarı sürdüremeyen Apple, tekrar LaptopMag tarafından yayımlanan 2017 yılının en iyi ve en kötü bilgisayar markaları sıralamasında beşinci sıraya kadar geriledi. Yayımlanan listeye göre: 2017 yılının en popüler dizüstü bilgisayar markası Lenovo olurken, bu sıralamada onu Asus ve Dell takip etti.







Apple'nin beşinci sıraya kadar gerilemesinin en büyük nedenleri arasında; uzun süredir geliştirilmesi beklenen konfigürasyonların ortalama bir düzeyde kalması ve yüksek fiyatlardan işlem görmesi olarak gösterilirken, Microsoft'un ve Samsung'un listenin en son sırasında yer almaları oldukça büyük bir şaşkınlık yaratmayı başardı.