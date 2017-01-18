Apple'dan Zam Şoku!

iOS ve Mac uygulamalarının fiyatları, Türkiye dahil olmak üzere belirli bölgelerde zamlandı. Apple, fiyat artışlarının birkaç faktöre bağlı olduğunu söylüyor; ancak sonuçta olumsuz etkilenen her zaman olduğu gibi biz kullanıcılarız.



BBC News'a göre Türkiye'deki fiyat değişikliği sonuncunda 0,99 dolarlık bir uygulamanın fiyatı, 2,69 TL'den 3,49 TL'ye yükselecek. Bu, fiyatların yüzde 33 arttığı anlamına geliyor. Birleşik Krallık'ta ise fiyatlar yüzde 25 artacak, böylece 0,79 sterline satılan bir uygulama 0,99 sterline mal olacak. Hindistanda fiyatı 60 rupi olan 0,99 dolarlık bir uygulamanın fiyatı ise 80 rupi olacak.



Bazı yayınlar, fiyatlardaki bu değişikliğin Brexit'e bağlı olduğunu söylüyorlar. Ancak bu, Birleşik Krallık dışındaki zamları açıklamıyor. Türkiye'deki fiyat değişikliği son dönemde dolar kurunda yaşanan dalgalanmalardan kaynaklanıyor olabilir. Apple, fiyat değişiklikleriyle ilgili açıklamasında şunları söyledi:



"App Store'daki fiyatlar döviz kurları, iş teamülleri, vergiler ve işin maliyeti gibi birkaç faktör temel alınarak uluslararası olarak belirlenmektedir. Bu faktörler zaman içinde bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir."



Bu açıklamadan Apple'ın yükü bu ülkelerdeki hükümetlere yüklediğini çıkarabiliriz. Apple'ın ilk zammı olmasa da, yüzde 33'lük fiyat artışı çoğu kullanıcı tarafından hissedilecek. Bu sert zamların Apple'ın ekosistemini terk edilmesine neden olup olmayacağını ise yakın gelecekte göreceğiz.