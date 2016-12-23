Apple'dan "Mecburi" Karar Değişikliği!

MacBook Pro'nun pil ömrüyle ilgili eleştiri oklarını üzerine çeken Apple, aslında çok daha iyisini düşünmüş, fakat bunu hayata geçirebilmek için yeterli vakti bulamamış.



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Bloomberg'den Mark Gurman'ın açıklamasına göre Apple, yeni dizüstü bilgisayarında daha yüksek bir pil kapasitesi sunmayı hedefliyormuş. Yeni piliyle beraber daha yüksek kapasite ve dolayısı ile daha uzun pil ömrü sunmanın eşiğinde olan Apple, bundan son anda "mecburen" vazgeçmiş. Bu planı iptal etmesinin sebebi ise, yeni MacBook Pro'nun yeni pillerinin test aşamasından geçememiş olması. Öte yandan yaklaşan sevkiyat tarihi de şirketi sıkıştıran bir başka neden. Bu nedenle Kaliforniyalı şirket son anda geri adım atarak, hiç riske girmemiş.



Bundan varabileceğimiz sonuç, Apple'In bu hamlesini sonraki ürününe saklamış olduğu. Bir sonraki MacBook'ların daha ince ve daha hafif olacağı, ayrıca daha uzun pil ömrü sunacağını söyleyebiliriz.