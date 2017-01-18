Apple'dan Macos'a Yeni Özellik!

Apple, en yeni MacBook Pro modellerinin, web tarama ve iTunes'ta film oynatma için tek bir şarjla 10 saate kadar pil ömrü sağladığını söylüyor ancak bu sürenin ekran parlaklığı, çalışmakta olan uygulamalar ve bağlı olan harici cihazlara göre, doğal olarak azalacağının altını çiziyor.



Bu yüzden Apple şimdi, son yayınlanan macOS Sierra beta'sında, fazla enerji kullanan uygulamaların belirlenmesi için macOS menü barına bir liste ekledi. Bu liste sayesinde hangi uygulamanın fazla enerji kullandığını görebiliyoruz.







Apple bunun da bir adım ötesine giderek bu listenin ekran parlaklığını da göstermesini sağlıyor. En son yayınlanan macOS Sierra beta'da, Mac ekranının parlaklığı yüzde 75'ten fazla ise - yani 16 ölçekten en az 13'ü açık ise - "ekran parlaklığı" seçeneği listede beliriyor.



Bu seçeneğe tıkladığınız zaman ekran parlaklığı yüzde 75'e iniyor. Aynı şekilde, yeni MacBook Pro'yu macOS Sierra 10.12.3'ün dördüncü beta sürümüne güncellediğimizde ekranın parlaklığı otomatik olarak yüzde 75'e düşüyor. Bu, Apple'ın yeni MacBook Pro pil testleri sırasında kullandığı parlaklık düzeyiyle aynı.







Yeni MacBook Pro modellerinin Ekim ayında piyasaya sürülmesinden beri, pil ömrü tartışması sürüyordu. Bir çok kullanıcı pil ömrünün düzensiz olduğunu, sadece web taraması yaparken bile 3-6 saat arası pil ömrü alabildiklerini söylüyorlardı.



Apple ise reklamını yaptığı uzun pil ömrünün arkasında durdu. Ancak macOS Sierra 10.12.2'deki "kalan süre" göstergesinin isabetli şekilde hesaplama yapamadığını, çünkü pil kullanımının çok karışık hesaplamalar gerektirdiğini, bu yüzden bu özelliği kaldırdığını açıkladı.



Consumer Reports yaptığı ilk pil ömrü testleri sonucunda en son MacBook Pro bilgisayarların pil ömürlerinin düzensiz ve güvenilmez olduğunu açıklamıştı. Ancak daha sonra Apple ile birlikte çalışarak testlerin düzensiz sonuçlar vermesinin sebebinin Safari'de bulunan bir seçenek ortaya çıktı. Bunun ardından Consumer Reports en son MacBook Pro ailesini tekrar tavsiye edilenler listesine ekledi.



Yeni özellik şimdilik sadece beta testine dahil olanlara açık. Apple macOS 10.12.3'ü halka açınca bu özellik de halka açılacak.