Apple'dan Geri Adım!

Apple, bu yılın başlarında aldığı bir kararla bütün uygulama geliştiricilerinin 1 Ocak 2017 itibariyle App Transport Security'ye geçmesini zorunlu kılmıştı. İlk olarak 2015'te iOS 9'la birlikte tanıtılan bu özellik uygulamaları internete HTTPS üzerinden bağlamaya zorladığı için güçlendirilmiş bir uygulama güvenliğine sahip.



Fakat öyle görünüyor ki herkes bu özelliğin avantajından yararlanmıyor. Hatta Google'ın geliştiriciler için ATS'yi atlatmalarını sağlayan bazı kodları da yayınladığını hatırlatalım. Diğer yandan bahsi geçen 1 Ocak 2017 tarihinin de biraz daha ertelendiğini söyleyebiliriz.



Dolayısıyla yakın bir zamanda bu ekstra güvenlik katmanıyla korunmayı bekleyenler bu anlamda biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Zira Cupertinolu firma bu tarihi biraz daha geciktirerek geliştiricilerin bu geçişe hazırlanmaları için daha fazla zaman sunmaya karar verdi.



Apple konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni bir son tarih belirlemedi fakat bu tarihin pek de uzak olmadığını tahmin etmek güç değil.