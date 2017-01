Apple'dan Çok Tartışılacak Bir Karar!

Apple Eylül ayında AirPods'u açıklamasıyla birlikte iPhone'un kulaklık girişine veda edeceği de kesinleştirmişti. Bu garip görünümlü kablosuz kulaklıkların en büyük sorunu kaybolmaya yatkın olmaları. iOS geliştirici takımı Deucks, bu durumun farkına vararak "kayıp airpod'ları bulmaya yarayan" bir uygulama yapmaya karar verdi.



Sadece bir kaç günlüğüne yayında kalan "Finder of AirPods" uygulaması, Apple tarafından her hangi bir açıklama yapılmadan App Store'dan kaldırıldı.



Uygulama AirPods'un birini kaybeden kullanıcılara yardım etmek amacıyla geliştirilmişti. Çalışma mantığı oldukça basit; uygulama Blootooth sinyalinin şiddetini ölçerek kayıp kulaklığın yerini tespit ediyor. Doğal olarak sadece kısa mesafeler için kullanılabilecek olan uygulama, ancak ev sınırları içerisinde kaybolmuş olan bir kulaklığı bulmakta kullanışlı, ama eğer kulaklığınızı dışarıda kaybettiyseniz ve nerede olabileceği ile ilgili bir fikriniz yoksa uygulamanın da size bir faydası olmayacaktı.



Uygulama yayına girdikten sonra Apple hayran sitesi MacRumors uygulamayı inceledi ve oldukça yüksek bir not verdi; incelemeyi yapan Mitchel Broussard "Kulaklığını kaybedip 70 dolar daha vermeye korkan kullanıcılar için ideal bir uygulama" dedi.



Ve ardından uygulama App Store'dan kayboldu. Reddit'te açıklama yapan bir geliştiriciye göre, Apple, AirPods'unu kaybeden kullanıcılara yardım etmek istemiyordu: "Evet, biraz önce telefonla görüştüm. Apple, uygulamanın hatalı olduğunu düşünmüyor, ama kullanıcıların kayıp AirPods'larını bulmaları fikrini sevmediklerini ve App Store'a uygun olmadığını söylediler."



Uygulamanın mağazadan kaldırılmasını daha da şüpheli hale getiren başka bir gerçek ise, Deucks'un buna benzer ürünler için benzer kayıp cihaz bulma uygulamaları yapmış olması ve bu uygulamaların hepsinin halen App Store'da hizmet vermeye devam ediyor olması. Finder of Fitbit, Fineder for Xiaomi, Finder for Misfit ve Finder for Jawbone App Store'da indirilebilir durumda. Bu uygulamalar "Finder of AirPods"la aynı Bluetooth sinyalini kullanıyor - bu da demek oluyor ki Apple'ı rahatsız eden problem uygulamanın kendi ürünleri için yapılmış olması.



Gizmodo, bu konuda bir yorum almak için Apple ile bağlantıya geçti ama şirket bir cevap vermedi. Bazı Reddit kullanıcıları Apple'ın kendi kayıp cihaz bulma uygulamasını yapmak için Finder of AirPods'u mağazadan kaldırdığını düşünüyor.



Uygulamayı mağazadan kaldırılmadan önce satın aldıysanız paranızı geri almak için başvurabilirsiniz. Deucks, uygulamanın kodunu açık şekilde Github'da paylaşmayı planlıyor.