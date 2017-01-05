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Apple'dan 1 Milyar Dolarlık Yatırım
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Apple'dan 1 Milyar Dolarlık Yatırım

Apple, dünyaca ünlü teknoloji fonu Vision Fund'a katkıda bulunacak.

Apple'dan 1 Milyar Dolarlık Yatırım

Apple, dünyaca ünlü teknoloji fonu Vision Fund'a katkıda bulunacak

Kaynak: Dunya.com