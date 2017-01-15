Apple Airpods İlk Reklamı Yayınlandı

iPhone 7 ailesiyle birlikte karşımıza çıkan Apple AirPods ilk tanıcı reklam filmini yayınladı. Yeni stil kulaklıklar reklam filmi ile daha çok tanınacak.



Apple tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen lansmanda duyurulan kablosuz AirPods kulaklıklar ilk çıktığı dönemde oldukça büyük tepki topladı. Çok küçük olması ve kablosuz olmasından dolayı kolayca kaybolabileceği konusu uzun bir zaman tartışma konusu oldu.



İki aylık bir gecikme döneminin ardından satışa sunulan kulaklar ilk bir ay içerisinde oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı.







Apple AirPods İçin 4 Yeni Reklam Filmi Yapıldı





Kablosuz kulaklık pazarına hızlı bir giriş yapan AirPods kulaklık piyasasını darmadağın etti. Bu başarının ardından da 4 yeni reklam filmi çekilen AirPods'un müzikle bağlantısı reklam içerisinde oldukça güzel yansıtılmış.





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