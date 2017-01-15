Apple'a Dava Açabilirler"

iPhone'unuzda App Store dışından uygulama satın alamamaktan şikayetçiyseniz, yalnız değilsiniz. 9. ABD Geçici Temyiz Mahkemesi, Perşembe günü iPhone'larında uygulama satın alanların Apple'a uygulama pazarını tekelinde tutma gerekçesiyle dava açabileceklerine hükmetti.



İlk iPhone'un çıkışının ardından açılan ve dokuz senedir hizmet veren App Store, Apple'ın cihaz, program ve hizmet satışları için önemli bir güç konumunda. App Store, Apple'ın paylaştığı verilere göre hala çok güçlü bir konuma sahip. Firmaya göre mağaza, 1 Ocak 2017'de yaklaşık 240 milyon dolarlık satış yaparak rekor kırdı.



Temyiz mahkemesinin kararı, 2012'de başlayan bir mücadeleyi tekrar canlandırdı. Apple, konuyla ilgili sorulara cevap vermedi ancak geçmişte App Store'da geliştiricilere yer kiraladığını ileri sürmüştü. Bilindiği üzere Apple, satıştan sağlanan gelirlerin belirli bir yüzdesini kendisine ayırıyor.



Reuters'ın avukat Mark C. Rifkin ile yaptığı bir röportaja göre böyle bir davanın başarı olması, Apple'ın kullanıcıları uygulamaları satın alacakları kaynak konusunda serbest bırakmasıyla sonuçlanabilir.