Appiah Göreve Başlıyor

Afrika basınında yer alan haberlere göre Gana Futbol Federasyonu, milli takım menajerliğine Appiah'ı getirebilir.



Teknik direktörlüğünü Kwesi Appiah'ın yaptığı Gana konuyla iligli herhangi bir resmi girişimde bulunmuş değil. Gana basınına konuşan Stephen Appiah, "Henüz resmi bir teklif almış değilim. Ama Gana için çalışmaya hazırım. Ben oyuncuları yöneten bir iş adamıyım ve onların birçoğuyla idmana çıktım. Kendi özel yükümlülüklerim var fakat iş Gana için çalışmak oldu mu ben hazırım" ifadelerini kullandı.



Appiah, son Afrika Uluslar Kupası'nda teknik kadroda yer almıştı.



(Ajansspor)