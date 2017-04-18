Apikam Kent Söyleşileri - 19.yy İzmir Yahudileri
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kent Söyleşileri'nde Dr. Siren Bora, 19 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Apikam Toplantı Salonu'nda bir söyleşi gerçekleştiriyor.
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kent Söyleşileri'nde Dr. Siren Bora, 19 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Apikam Toplantı Salonu'nda bir söyleşi gerçekleştiriyor.
Kent Kitaplığı serisinin bu yıl yayımlanan 111. kitabı "Hahambaşı Hayim Palaçi (1788-1868) ve İzmir Yahudileri"nin yazarı Bora, söyleşide "19. Yüzyıl İzmir Yahudileri"ni anlatıyor.
Tarihçi, Yazar Siren Bora, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1983 yılında mezun olduktan sonra, 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başladı. 1988'de '1908-1912 İzmir Sancağında Rumlar' başlıklı yüksek lisans tezini başarı ile tamamladı. 1985-1988 yılları arasında Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında Lady Davis Fellowship Trust'ın bursunu kazanarak İsrail'e gitti. İki yıl Kudüs İbrani Üniversitesinde İbranice dersleri alarak Kudüs'te bulunan arşiv ve kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Şalom gazetesinde, 1990-1993 yılları arasında İzmir Yahudi tarihine ilişkin yazdığı yazıları yayımlandı.
1993 yılında '20. Yüzyılın Başında İzmir'de Yahudiler (1908-1923)' başlıklı doktora tezini vererek eğitimini başarı ile tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı serisinde "Bir Semt Bir Bina: Karataş Hastanesi ve Çevresinde Yahudi İzleri" ve "Hahambaşı Hayim Palaçi (1788-1868) ve İzmir Yahudileri" adlı iki kitabı bulunan Siren Bora, Batı Anadolu'da ve İzmir'de yaşayan Yahudilere ilişkin araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.
Katılımın ücretsiz olduğu Kent Söyleşileri, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde ilerleyen aylarda birbirinden değerli konuklarla devam edecek. Apikam etkinlik programına www.apikam.org.tr adresinden ulaşılabilir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Mekan Adresi : İsmet Kaptan
Başlangıç Saati : 19.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Apikam Kent Söyleşileri - 19.yy İzmir Yahudileri
Tür : Panel
Ücretlimi? : Hayır