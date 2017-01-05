APİKAM'dan miniklere özel

APİKAM'daki Kent ve Ulaşım Sergisi'ni ziyaret eden öğrencilere hikayelerle İzmir anlatılırken, atölye çalışmaları ile interaktif olarak katılımları da sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi'nde (APİKAM) öğrencilere yönelik kent kültürü ve tarihi eğitimleri başladı. Program hem öğrenci ve öğretmenler hem de veliler tarafından beğeniyle karşılandı.

İlkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan program kapsamında, öncelikle görsel olarak öykü sunumu yapılıyor. Öğrenciler daha sonra atölye çalışmasıyla interaktif olarak kent tarihi canlandırması yapma şansı buluyor. APİKAM'da açılan Kent ve Ulaşım Sergisi'ni de ziyaret eden öğrenciler, yaşadıkları kentin tarihini ve kültürel birikimini daha iyi öğrenme şansına sahip oluyor.

İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini konu alan öykülerle, çocuklara yaşadığı kenti tanıma imkanı sunan ve onlara kentlilik bilinci aşılamayı amaçlayan programa katılmak isteyen okullar 293 39 11-01-02 numaralı telefonları arayabilecek.

Haftada iki gün ücretsiz olarak sunulan eğitim programı kapsamında, İzmir'in tarih içindeki değişimi ve gelişimi, Kemeraltı ve mekanları, Kadifekale ve kültürel zenginlikleri, Atatürk ve İzmir gibi temalar işleniyor. İzmir'in zengin tarihi dokusunu çocuklara anlatmak için hazırlanan program, 4 farklı öykü ve atölye çalışması içeriyor.