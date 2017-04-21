Apaydın: Sürdürülebilirlik, gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız bir sorumluluk



İSTANBUL(DHA)- SÜRDÜRÜLEBİLİR Markalar Konferansı (Sustainable Brands), bu yıl 'Amacını Etkinleştirme-Activating Purpose' temasıyla düzenlendi. Viko By Panasonic CEO'su Nusret Kayhan Apaydın,"Sürdürülebilirlik gerçekten çok önemli bir kavram ve sürdürülebilirliğimiz içinde bulunduğumuz doğaya ve özellikle de gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.



İstanbul'da, Swissotel The Bosphorous'ta yapılan Sürdürülebilir Markalar Konferansı'na (Sustainable Brands), 15'i yabancı olmak üzere 35 konuşmacı katıldı.



"Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor ve özellikle bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamak için gelecek kuşakların ihtiyaçlarını fütursuzca harcıyoruz" diyen Apaydın, şunları söyledi:



"Dolayısıyla işte tam bu noktada sürdürülebilirlik kavramı karşımıza çıkıyor. Biz Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak Nisan ayından itibaren bu unvanla faaliyet göstermeye başladık. Aslında Panasonic Grubu 2014 yılı başında Türkiye'de Viko Elektrik Elektronik A.Ş olarak bilinen kuruluşa yatırım yaptı. Panasonic tabi çok büyük bir kuruluş 70 milyar dolarlık bir cirosu olan bir kuruluş, o içinde barındırdığı 4 gruptan bir tanesi de Eco Solutions Grubu yani Ekolojik Çözümler Grubu. Dolayısıyla o grupta yer alan ürünlerin neredeyse tamamına yakını asıl sürdürülebilirlik kavramına destek veren ürünler. Bunların önemli bir kısmını biz de buradaki tesislerimizde üretiyoruz. Örnek olarak şunları sayabiliriz; daha çok elektrik enerjisinin verimli kullanımı ve yönetilmesi ve de temiz enerji üretimine dönük aslında ürünlerimiz var. Örneğin dimmerlarımız, hareket ve varlık sensörlerimiz, akıllı ev otomasyon sistemlerimiz, akıllı sayaçlarımız ve uzaktan okuma sistemlerimizi sayabiliriz. Ayrıca Panasonic markası ile pazara Türkiye'de sunmaya başladığımız Güneş Enerjisi Sistemlerimiz var ki geçen yıl 15-16 megawatt'lık bir kurulum gerçekleştirdik. Dolayısıyla doğanın, çevrenin korunması dönük katkılarımız 'Kurumsal Vatandaşlık' kavramı çerçevesinde devam ediyor."



"ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ"



Apaydın, "Çok değerli buluyoruz.Sustainable Brands 2017 (Sürdürülebilir Markalar 2017) etkinliğinin İstanbul'da yapılıyor olması gerçekten çok ülkemiz adına da gurur verici Bu kavram daha önce başta da söylediğimiz gibi aslında bizim taşıdığımız, gelecek kuşaklar adına taşıdığımız çok önemli bir sorumluluk o yüzden başarılar diliyorum bu organizasyon için de" diyerek sözlerini noktaladı.



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(Tür: İstanbul)