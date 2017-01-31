Apartmanın Çatı Katında Yangın

KONYA'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi'ndeki bir apatmanın çatı katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale edip kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndürdü. Söndürme çalışmaları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - Konya