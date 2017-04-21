Apartmanda Çıkan Yangında 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

ESKİŞEHİR'de 17 apartmanın zemin katındaki yatak odasında çocukların çakmakla oynarken yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.



Olay öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi'ndeki 4 katlı Çınar Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan İsmet Yücekaraoğlu'na ait evin yatak odasında çocuklar çakmakla oyun oynarken sünger yatağın tutuşmasıyla yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Dumandan etkilenen ev sahipleri ile apartmanın çeşitli dairelerinde oturan 3'ü çocuk, 1'i engelli olmak üzere toplam 8 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Apartman sakinlerinden Kamil Meler, "Yan daireden çığlık sesi geldi. Dumanlar bu daireyi kaplamıştı. İçeride olanları dışarı çıkardık. Hortumlu su sıkarak yangını söndürmeye çalıştık. Yangın sönmeyince itfaiyeyi arayıp yardım istedik" dedi.



Yetkililer, hastaneye kaldırılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - Eskişehir