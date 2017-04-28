Apartmanda Çıkan Yangın Korkuttu

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki bir binanın 4'üncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla 4'üncü kata ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası evdeki eşyalar küle döndü.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çıkış nedeniyle ilgili incelemenin ise devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA