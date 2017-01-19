Apartman Kapısındaki Kedi Evi Mahkemelik Etti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, oturdukları apartmanın giriş kapısı yanına, sokakta yaşayan kedilerin beslenmesi için mama kabı ve kedi evi koyan hayvanseverler Ayşe Ülkü ile Meral Çırpıcı'ya, uyarıya rağmen bunları kaldırmadıkları için bina yönetimi tarafından dava açıldı. Dava sürerken zinciri kesip kedi evini kaldıran yönetici Saygun Ürgen hakkında da 2 hayvansever suç duyurusunda bulundu.



Bornova'da, Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Yıldızhan Apartmanı'nın giriş kapısının yanına sokaktaki sahipsiz kedilerin beslenmesi için mama kabı, yağmur ve soğuktan korunmaları için de kedi evi koyan hayvanseverler Ayşe Ülkü ile Meral Çırpıcı, apartman sakinleri ile tartışmaya başladı. Apartman sakinleri geçen mayıs ayında yaptıkları toplantı ile beslenme odağı ve kedi evinin buradan kaldırılması, bina çevresindeki başka yere de konulmaması konusunda karar aldı. Bu karara rağmen Ülkü ve Çırpıcı kedi evini kaldırmayınca, apartman yöneticisi veteriner hekim Saygun Ürgen, kaldırılmasının sağlanması için dava açtı. İzmir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan bu dava henüz sonuçlanmadı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR



Dava süreci devam ederken, yönetici Saygun Ürgen, bir süre önce zincirini kestiği kedi evini buradan alıp, kullanılmaması için apartmanın içine bir yere kaldırdı. Bunun üzerine Ülkü ve Çırpıcı, yöneticisi Saygun Ürgen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ürgen'in kulübeyi kaldırma görüntülerinin olduğu belirtilen apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak verildi.



Kedi evinin, apartman kapısında 7 yıldır durduğunu, yeni seçilen yönetici Saygun Ergün'ün bunu kaldırmak istemesi üzerine sorun yaşanmaya başladığını öne süren Ayşegül Ülkü, şöyle dedi:



"Biz aynı zamanda sokakta hasta, yardıma ihtiyaç duyan hayvanların da tedavilerini yaptırıp, evimizde sağlıklarına kavuşturup tekrar aldığımız ortama geri bırakıyoruz. Evde bu hayvanları baktığımız için yönetici Ergün ile sorun yaşamaya başladık. Bizi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na şikayet etti. Evimizde denetim yaptırdı, zabıta göndertti. Kedi kulubesinin kaldırılması ile ilgili dava İzmir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 6 aydır sürüyor. Kedi evinin zincirini kesip kaldırma görüntülerini de verdik. Mahkeme sonucunu bekleyeceğiz."



KARARI UYGULADIĞINI SÖYLEDİ



Apartman yöneticisi veteriner hekim Saygun Ürgen ise kedi evinin apartmanın girişine ve çevresine konulmaması konusunda kat maliklerinin karar aldığını, kendisinin de yönetici olarak bunu uyguladığını söyledi. Ürgen, şöyle konuştu:



"Apartman sakinleri hijyen ve zoonos hastalıkları kaygısı, bu durumdan rahatsızlık duymaları, girip çıkarken sokak hayvanlarından korkmaları nedeniyle, kedi evinin ve beslenme odaklarının ne apartman girişine ne de apartman çevresine konulmaması konusunda karar aldı. Daha önce de kedi evinde bir kedi, köpek tarafından parçalandı. Bir başka kedi de tinerci tarafından yaralandı. Oylamada ben de kedi evinin kaldırılması yönünde oy kullandım. Ben de karşı dava açacağım."



- İzmir