Apartman Dairesindeki Yangın Korkuttu

Edirne'de, bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında, dairede maddi hasar oluşurken evde yaşayan 2 çocuğun okulda olduğu öğrenildi.



Yangın, saat 15.00 sıralarında Edirne'nin Kaleiçi Mahallesi'nde eski subay lojmanları karşısında bulunan bir apartmanının ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmından çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın diğer odalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Evde bulunan kadın ise, bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen talihsiz kadına 112 sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.



Yangında, dairede maddi hasar oluşurken evde yaşayan 2 çocuğun okulda oldukları öğrenildi. GAZDAŞ ve TREDAŞ ekipleri de olası olumsuzluklara karşı bölgede tedbir aldı.



Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE