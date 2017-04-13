Apartman dairesindeki yangın korkuttu



EDİRNE - Edirne'de, bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında, evde maddi hasar oluşurken, evde yaşayan çocukların okulda olması, şans eseri bir faciayı önledi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Edirne'nin Kaleiçi Mahallesi'nde eski subay lojmanları karşısında bulunan Tezer apartmanının ikinci katında bulunan dairede meydana geldi. Evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Evde bulunan bir kadın, bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri tarafından, dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenen ve durumunun iyi olduğun öğrenilen talihsiz kadına 112 sağlık ekipleri, ambulansta ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yangında, evde maddi hasar oluşurken, evde yaşayan çocukların okulda oldukları öğrenildi. GAZDAŞ ve TREDAŞ ekipleri de olası olumsuzluklara karşı bölgede tedbir alırken, polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(KU-