Apartman boşluğuna sıkışan at saatlerce mahsur kaldı



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde merdiven boşluğuna sıkışan at saatlerce mahsur kaldı.

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah saatlerde sahibinin elinden kaçan at, Cengiz Soydan'a ait Düzer Sokak No: 13 adresinde bulunan 2 katlı binanın giriş katında mahsur kaldı. Sıkıştığı dar yerden kurtulmaya çalışan hayvanın ayağında ve boynunda ki zedelenmelerden ötürü kıpırdayamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kıpırdayamaz halde duran atı bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştım Atın sahibi olan Yaşar Sağlam atının nerede olduğunu öğrendikten sonra olay yerine geldi. Sağlam'ın müdahaleleri sonucu apartmanın önüne çıkartıldı. Veteriner ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı at kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.

