Apartman Bahçesinde Otomatik Silah Bulundu

Adana'da bir apartmanın bahçesinde otomatik silah bulundu.



Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde otomatik silah gören daire sakinleri durumu polise bildirdi.



Bunun üzerine bölgeye giden polis ekipleri, silahı incelemeye aldı. Polis, bahçede yaptığı aramada silaha ait bir de dolu şarjör buldu.



Silah ve şarjör incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.