Apakan: Agit, Herşeye Rağmen Ukrayna'da Kalacak

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlemci Misyonu Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı Eski Müsteşarı Ertuğrul Apakan, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların denetimindeki bölgede dün bir AGİT gözlemci aracının inflak etmesine ve bir gözlemcinin hayatını kaybetmesine rağmen AGİT misyonunun Ukrayna'da kalmaya devam edeceğini söyledi. Apakan ayrıca, sorumluların cezalandırılması gerektiğini kaydetti.



AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'ndan bu sabah yayımlanan açıklamasında Apakan, "biz, bu trajediye rağmen, görevimizi yerine getirmeye ve Ukrayna halkı için barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam etme niyetindeyiz", dedi. Kendisinin sağlam bir ateşkesin sağlanması, bölgenin mayınlardan tamamen temizlenmesi çağrısında bulunduğunu belirten Apakan, ayrıca, mayın döşenmesi konusunda sorumluluğu olanların, yargılanıp cezalandırılması gerektiğini ifade etti.



Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki Donbas bölgesinde dün bir AGİT aracının mayına çarpması sonucunda bir ABD'li gözlemci hayatını kaybederken, biri Alman diğeri Çek iki gözlemci de yaralanmıştı. - Ukrayna