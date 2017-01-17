AP Yeni Başkanını Seçiyor

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni başkanı bugün yapılacak seçimle belli olacak.



AP Başkanı Martin Schulz'un yerine geçecek isim bugünkü yoğun temponun ardından seçilecek. Strasburg'da yapılan seçimde adayların konuşmalarının ardından oy verme işine geçildi. Grupların üyeler üzerinde etkili olmaması için gizli oylama yapıldı. Seçimlerin ilk üç turunda salt çoğunluk aranırken, ilk üç turda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde dördüncü ve son tura geçilecek. En çok oyu alan iki aday belirlenecek ve adayın seçilmesi için salt çoğunluk aranacak.



Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grupların daha önce bir anlaşmaya varmaması nedeniyle başkanının ancak son turda seçilmesi bekleniyor. Avrupa Parlamentosu Başkanlığı görevi için, Antonia Tajani, Giovanni Pittella, Guy Verhofstadt, Helga Stevens, Eleonora Forenza, Jean Lambert, Piernicola Pedicini ve Laurentiı Bebega yarışıyor. - STRASBOURG