AP Vekilleri Therasa May'in Brexit Planı Hakkında Ne Düşünüyor ?

Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimleri yapılırken Avrupa milletvekilleri bir yandan da İngiltere başbakanı Theresa May'in merakla beklenen konuşmasını yakından takip etti. May ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılırken ortak pazardan da çıkacağını belirtti. Avrupa milletvekilleri Elmar Brok birçok soru işaretinin olduğunu söyledi:



"Geçiş süreci nasıl olacak. Önemli ama zor bir soru. Ayrıldıktan sonra ve yeni anlaşma yapılana kadar süreç nasıl işleyecek ? Anlaşmasız üç dört beş yıldan söz ediyoruz. Avrupa Birliği üyesi olmadıkları halde süreç nasıl işleyecek."



May, Brüksel ile en iyi anlaşmaya varmak istediğini belirtti. Avrupa Birliği'ne şüphe ile yaklaşan Avrupa milletvekili Gerard Batten memnuniyetini dile getirdi:



"Avrupa Birliği üyesi olduğumuzdan bu yana İngiltere önemli ölçüde göçmen akınına uğradı. Bu özellikle son yıllarda daha da arttı. Bu insanların tamamını kabul edemeyiz. Buna son verilmeli. Ortak pazardan ayrılmak amacımıza ulaşmamızı sağlayacak."



İngiliz hükümetinin Mart ayı sonuna kadar ayrılık sürecini başlatması bekleniyor. Müzakere sürecinin en az 2 yıl sürmesi öngörülüyor.



