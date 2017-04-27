AP ve Le Pen Arasında Sahte Danışman Krizi
Avrupa Parlementosu (AP) tarafından, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve bazı Ulusal Cephe (FN) milletvekillerinin danışmanlarına haksız şekilde ödenen ücretin yaklaşık 5 milyon avro olduğu iddia edildi.
Avrupa Parlementosu (AP) tarafından, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve bazı Ulusal Cephe (FN) milletvekillerinin danışmanlarına haksız şekilde ödenen ücretin yaklaşık 5 milyon avro olduğu iddia edildi.
Le Figaro gazetesinin haberine göre, Le Pen ve AP üyesi bazı arkadaşlarının AP'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Buna göre, Le Pen ve arkadaşları tarafından, 2012-2017 yıllarında AP'de danışman olarak çalıştırılan partililere, haksız yere ödenen ücretin yaklaşık 5 milyon avro olduğu kaydedildi.
Le Pen'in AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar daha önce de Fransa gündemini meşgul etmişti.
Paris Savcılığı, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yaklaşık iki hafta önce Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.
Le Pen, hakkında açılan yolsuzluk davası ile ilgili olarak ifadeye çağrılmış fakat savcılığın davetini reddetmişti.
AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Birimi (OLAF), Le Pen'in AP'de danışman olarak çalıştığını gösterdiği parti çalışanlarına, 2010-2016 yıllarında haksız yere 340 bin avro ödendiğine dair belgeler ortaya çıkarmıştı.?
AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatan OLAF, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını belirlemişti.
Legier için ödenen 41 bin 500 avronun da şubat sonuna kadar AP'ye iade edilmesi gerekiyordu. Le Pen, toplamda 339 bin avroyu parlamentoya geri ödemeyeceğini açıklamıştı.
OLAF, önceki aylarda Le Pen'in partisinin geçen dönem AP'de 20'ye yakın "hayali danışman" çalıştırdığı iddialarına dair incelemenin devam ettiğini duyurmuştu. OLAF'ın ortaya çıkardığı belgelerde, Thierry Legier ve Catherine Griset'in aldıkları ücretlerin özellikle çok yüksek olduğu belirtildi.
AP'de hayali olarak danışman kadrosunda gösterildiği belirtilen Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier ve Le Pen'in yakın arkadaşı Catherine Griset, sorgulanmak üzere gözaltına alınmıştı.
Fransız polisi, partinin Paris'teki merkezine de baskın düzenleyerek arama yapmıştı.