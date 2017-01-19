AP'den Komisyon'un Kara Para Aklama Listesine Ret

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve parlamentonun onayına sunulan kara para aklamayla mücadele ve terörün finansmanına destek veren ülkelerin yer aldığı kara listeyi Komisyon'a geri gönderdi.



Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda konuyla ilgili bir karar tasarısı görüşülerek oylandı. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan listede kara para aklamayla mücadelede yetersiz kalan veya destek veren, terörün finansmanına göz yuman ülkeler yer alıyor. Listede yer alan ülkelere yenilerinin eklenmesi ve genişletilmesi gerektiği üzerinde görüş birliğine varan AP üyeleri, vergi kaçakçılığını kolaylaştıran ülkelerin de listeye eklenmesi gerektiğini savundu.



Tasarıyı kaleme alan Yeşiller Grubu'nun Hollandalı üyesi Judith Sargentini, oylama sonucunun mevcut listenin yetersizliği konusunda milletvekillerinin görüşünü güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Umuyoruz Komisyon, listenin oluşturulması sırasında bu sonucu göz önüne alacaktır." dedi.



Milletvekilleri, Komisyon tarafından belirlenen listenin yeterli bir çalışmaya gidilmeden, bu konuda daha önce hazırlanan listenin kopyalanması ile oluşturulduğunu savunarak, son dönemde "Panama papers" veya "Luxleaks" skandalları olarak ortaya çıkan gelişmelerin de liste oluşturulurken dikkate alınmasını istedi.



Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı kara listede Suriye, Irak, Afganistan ve Bosna-Hersek'in aralarında olduğu 11 ülke yer alıyor. Listede yer alan ülkelerin vatandaşları ve tüzel kişiler, AB ile ticari ilişkilerinde daha sıkı kontrole tabi tutuluyor.



393 kabul, 67 ret ve 210 çekimser oyla kabul edilen tasarıda, Komisyon'a yeni bir liste hazırlanması ve kara para aklama, terörün finansmanı ve vergi kaçırma gibi konularla mücadelede güncel verilerin dikkate alınması konularında istekte bulunuluyor.