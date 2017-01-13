AP'deki Seçimleri Kim Kazanabilir ?





Avrupa Halk Partisi, Martin Schulz'dan boşalacak başkanlık koltuğu için İtalyan Antonio Tajani'yi aday gösterdi. Avrupa Halk Partisi Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup. Bu durum Antonio Tajani'nin elini güçlendiriyor. Antonio Tajani hiç bir zaman siyasi çizgisini değiştirmediğini söyledi:



"Hiç bir zaman farklı bir partiye geçiş yapmadım. İsmim Antonio Tajani. Halk tarafından seçildim. Parlamentosu başkan yardımcısı olmak için mutlak çoğunluğa ulaştım. En çok oyu ben aldım. Diğerlerine kıyasla hep aynı partide kaldım. Partim için herhangi bir sorun yok."



Avrupa Parlamentosu'nun en büyük ikinci grubu olan sosyal demokratların lideri Gianni Pittella da Avrupa Parlamentosu başkanlığı için yarışacak. Pittella'nın aday olması ile birlikte Avrupa Halk Partisi ile yapılan anlaşma bozulmuş oldu. Gianni Pittella dünyanın değiştiğini belirtti:



"Dünya değişti. Brexit var. Trump seçimleri kazandı.



Vatandaşlar çok açık ve net bir sinyal gönderiyor. Bunu anlamak önemli. Avrupa Parlamentosu'nda muhafazakarlar ve ilericiler arasında alternatif oluşmasını istiyoruz. Bizler ilerici kesimin önemli bir parçasıyız."



Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt ise seçimler kapsamında en çok konuşulan üçüncü isim. Liberaller siyasi dengeleri değiştirebilir. Popülist 5 Yıldız Hareketi ile birleşme meselesi Verhofstadt'ın adaylığına gölge düşürebilir. Guy Verhofstadt yaşanan tartışmalara yönelik açıklık getirdi:



"40 yıl süren siyasi tecrübeme rağmen belki de bazı konular hakkında saf bir şekilde hareket ediyorum. Bu olabiliyor. Bu hayatımda yaptığım ilk hata değil. Ancak ciddi bir adımdı. Avrupa yanlısı gruplar ile birleşmek isteyen birçok kişi var. Bu kötü bir fikir olmayabilirdi. Avrupa karşıtlarına ve popülizme güç kaybettirirdi."



Auteur: euronews-tr



Tags: AB Parlamentosu Avrupa Parlamentosu Başkanı kim APdeki seçimleri Avrupa Birliği kazanabilir Gepost: 12 januari 2017