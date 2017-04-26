AP'de Türkiye Oturumu

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasından çıkan sonucun yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği görüşüldü.



Genel Kuruldaki oturuma AB Komisyonu adına katılan Genişlemeden Sorumlu Üye Johannes Hahn, AB olarak halk oylaması ile ilgili Avrupa Konseyi'nin ciddi endişelerini paylaştıklarını kaydetti.



Anayasa değişikliğinin bu haliyle uygulanması durumunda Türkiye'nin Avrupa standartlarından uzaklaşacağını savunan Avusturyalı Komisyon üyesi, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda Ankara ile açık, dostça bir tartışma yapmanın zamanının geldiğini söyledi.



Türkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaştığını öne süren Hahn, şöyle konuştu:



"Bu toplantı, işlerin artık her zamanki gibi olmadığı yönünde net bir sinyal. Ancak sanal tartışma ve acele harekete geçme tuzağına düşmemeliyiz. Evet, Türkiye bizim için jeopolitik ve insani bağlar açısından önemli. Ancak Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından AB'ye daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden de soğukkanlı düşünmeli ve Türkiye'yle ortak çıkarımızı kapsayan alanlarda beraber çalışmamızı sağlayacak bir paket tasarlamalıyız."



Bu alanların Türkiye'de demokrasi, temel özgürlükler ve reformların desteklenmesi konusunda Brüksel'e Ankara karşısında üstünlük sağlayacağını kaydeden Hahn, üyelik perspektifini içeren müzakerelere atıfta bulunarak, "Mevcut durumdan uzaklaşmalıyız, bu durum her iki taraf için de sinir bozucu." ifadesini kullandı.



Hahn, AB-Türkiye ilişkilerini Malta'da yapılacak olan AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda değerlendireceklerini kaydetti.



Öte yandan söz alan AP üyelerinden bazıları, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini ve yeni bir dönemin başlatılmasını istedi. Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi, daha fazla ticaret, öğrenci değişim programı, güvenlik ve göç alanlarında işbirliği gibi konular yeni yol haritasının unsurları olarak sayıldı.



Bazı AP üyeleri üyelik sürecinin dondurulmasını, bazıları da Türkiye'de politika değişikliğine kadar müzakerelerin askıya alınmasını istedi.