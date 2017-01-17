AP'de Seçim Yarışı Devam Ediyor





Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz'un koltuğuna oturacak isim bugün belli olacak. Avrupa Halk Partisi adayı Antonio Tajani ilk turda 274 oy alarak Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella'yı geride bıraktı. Pittella 183 oy aldı. Antonio Tajani'nin başkan seçilmesi için oy sayısı yeterli değil. Bu yüzden ikinci tur düzenlenecek. 6 aday seçim yarışına devam edecek. Avrupa Parlamentosu Liberal grup başkanı Guy Verhofstadt son anda adaylığını geri çekerek merkez sağ ile ittifak kurdu. Bu durum Antonio Tajani'nin elini güçlendiriyor. Antonio Tajani'nin başkanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir adayın seçilebilmesi için % 50 artı bir oy gerekiyor. İlk üç turda hiçbir aday yeterli oya ulaşamazsa en çok oy alan iki aday ile dördüncü tur düzenlenecek. Eşitlik halinde en yaşlı aday başkan seçilecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: ediyor AB Parlamentosu Avrupa APde yarışı seçim devam Avrupa siyaseti Gepost: 17 januari 2017