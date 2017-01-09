AP'de Popülistler ile Liberaller Birleşecek mi ?





Avrupa Parlamentosu'nda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Avrupa yanlısı liberaller ile Avrupa Birliği'ne şüphe ile yaklaşan popülist 5 Yıldız Hareketi'nin birleşeceği iddia ediliyor. Belçika'nın eski başbakanı ve Avrupa Parlamentosu liberal grup başkanı Guy Verhofstadt geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu başkanlığı için resmen aday olduğunu açıklamıştı. Verhofstadt'ın elini güçlendirmek için bazı hesapların yapıldığı iddia ediliyor. 5 Yıldız Hareketi'nin Avrupa Parlamentosu'nda 17 Avrupa milletvekili bulunuyor. Eğer yakınlaşma gerçekleşirse Verhofstadt'ın seçimi kazanma şansı artacak. Liberal grup böylece milletvekili sayısını artırarak Avrupa Parlamentosu'nda üçün büyük siyasi grup olacak. Popülist 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Beppe Grillo bu adımı Avrupa Parlamentosu'nda yalnız kalmamak için attıklarını belirtti. Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimi 17 Ocak tarihinde yapılacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: ile liberaller popülistler birleşecek Beppe Grillo APde Avrupa Birliği Avrupa siyaseti AB Parlamentosu Gepost: 09 januari 2017