AP'de Devir Teslim





Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni başkanı Antonio Tajani, Strazburg'da düzenlenen törenle görevi Martin Schulz'dan devraldı.



Avrupa Halk Partili Tajani, dördüncü tura kalan oylamada 282 oy alan rakibi Gianni Pittella'ya karşı 351 oy toplayarak parlamentonun yeni başkanı seçildi.



Başkanlıktaki isim değişikliği, gündemde İngiltere'nin birlikten ayrılmasının olduğu kritik bir döneme denk geldi.



Koltuğunu Tajani'ye devreden Schulz, "Başkan yardımcısı olduğu dönemdeki yapıcı işbirliği için teşekkürlerimi sunuyorum ve kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" diyerek Tajani'yi tebrik etti. Parlamentonun yeni başkanı ise "Ben bu parlamentonun tüm üyeleriyle, her kesimle birlikte çalışıp köprüler kuran bir başkan olmayı umuyorum. AB'nin geleceği için birlikte çalışmaya ve istikrara ihtiyacımız var" diye konuştu.



Tajani, 2010 – 2014 yılları arasında Avrupa Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi olarak görev yapmıştı. Tajani, İtalya'nın eski başbakanlarından Berlusconi'ye yakınlığıyla da tanınıyor. 63 yaşındaki yeni başkan, AP'de en çok koltuğa sahip olan Avrupa Halk Partisi'nin üyesi.



Auteur: euronews-tr



Tags: AB Parlamentosu teslim APde Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani devir Fransa Gepost: 18 januari 2017