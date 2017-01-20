AP Başkanlığına Tajani'nin Seçilmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlığına seçilen Antonio Tajani'nin, görev süresi boyunca yapacağı çalışmaların, Avrupa değerleri ve Avrupa Birliği'nin (AB) gelişmesine katkıda bulunacağından kuşku duymadığını bildirdi.



KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akıncı, AP başkanlığı görevine seçilen Tajani'ye gönderdiği tebrik mektubunda, Kıbrıs'ta iki kesimli, iki toplumu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm için çalışıldığını kaydetti.



Mektubunda, Kıbrıs'ta olası bir çözümün yaşayabilir olması için çözüm parametrelerinin, AB hukukunun bir parçası haline getirilmesine işaret eden Akıncı, Tajani'nin AP başkanlığı sırasında yapacağı çalışmaların, Avrupa değerleri ve AB'nin gelişmesine katkıda bulunacağından şüphe duymadığını dile getirdi.



Akıncı, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcilerinin bir an önce Avrupa Parlamentosundaki yerlerini alarak, Kıbrıs Türk halkının sesini orada da duyurmalarını istediklerini belirterek, Kıbrıs sorunun çözümünde AB'nin politik, teknik, finansal ve moral desteğinin önemini vurguladı.