AP Başkanlığına Tajani'nin Seçilmesi

İktisadi kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Parlamentosu (AB) Başkanlığı görevine seçilen Antonio Tajani'nin Türkiye'ye daha sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemesini umduklarını bildirdi.



Zeytinoğlu, AP Başkanlığı görevine Tajani'nin seçilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni başkanın Haziran 2019'da gerçekleşecek AP seçimlerine kadar görevini 2,5 yıl sürdürmesinin öngörüldüğünü kaydetti.



Tajani'nin seçilme sürecini anlatan Zeytinoğlu, yeni başkanın Türkiye konusundaki yaklaşımının AB ile Türkiye ilişkileri açısından önem taşıdığını vurguladı.



Zeytinoğlu, 2016 Kasım'da AP'nin bağlayıcı olmasa da üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması yönünde aldığı kararın krize neden olduğunu anımsatarak, gelecek dönemde özellikle vize serbestliği konusunda bir ilerleme olması halinde iki onay kurumundan birisinin yine AP'nin olacağını bildirdi.



Burada da AP Başkanı Tajani'nin yapacağı yönlendirme ve konuyu sunuş şeklinin önem taşıyacağını aktaran Zeytinoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:



"Tajani, Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında geçmişte yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası ve AB ile ortak çıkarlara sahip olduğunu belirten, Kopenhag Kriterlerine uyuma dikkati çekerken aynı zamanda Türkiye ile müzakerelerin sürmesini destekleyen bir söylem benimsemişti. AP başkanlık seçimi öncesindeki demeçlerinde ise Tajani'nin, Türkiye'nin AB için önemli bir ortak olduğunu belirtirken, AP'nin hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve temel haklar alanlarındaki eksiklikler giderilinceye kadar katılım müzakerelerinin durdurulması gerektiği yönündeki söylemini benimsediğini görüyoruz.



Bu gibi yaklaşımlar, Türkiye'nin anılan konulardaki eksiklerini gidermesine zemin hazırlamıyor, aksine AB'ye duyulan güvenin azalmasına ve ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. Yeni AP başkanının Türkiye'ye yönelik daha vizyoner ve uzun vadeli bir yaklaşım geliştirmesi önem taşıyor."



"AP katılım müzakereleri sürecini hızlandırmalı"



Zeytinoğlu, AP'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun endişe verici olduğu değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:



"2014 yılı seçimleriyle yenilenen AP'nin, Türkiye'ye yönelik oldukça eleştirel bir yaklaşım benimsediğini ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlerle eleştirinin dozunun daha da arttığını görüyoruz. Hatırlanacağı üzere, AP'nin Türkiye ile katılım müzakerelerinin dondurulması yönündeki tavsiye kararı, bağlayıcılığı bulunmasa da ilişkilerde tansiyonun artmasına neden olmuştu.



Bu gibi adımlar ne yazık ki Türkiye'de eleştirilen uygulamaların iyi yönde değişmesine hizmet etmiyor, aksine ilişkilerdeki tansiyonun artmasına yol açıyor. AP'nin bunun yerine katılım müzakereleri sürecini hızlandırma yönünde girişimlerde bulunması daha akılcı olacaktır. Yeni AP başkanının Türkiye'ye yönelik daha sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemeyeceğini umuyoruz."