AP Başkanlığına Tajani'nin Seçilmesi

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı görevine seçilen Antonio Tajani'yi kutladı.



Başbakan Gentiloni, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Avrupa Parlamentosuna ilk kez İtalyan bir başkan seçiliyor. Tebrikler Antonio Tajani." ifadelerini kullandı.



Gentiloni, Tajani'ye karşı sosyalistlerin adayı olarak başkanlık seçimine giren ancak ikinci olan diğer İtalyan aday Gianni Pittella'yı da mücadelesinden dolayı tebrik etti.



Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ise konuya ilişkin mesajında, "Antonio Tajani'nin AP'ye başkan seçilmesi, İtalya için, Avrupa Halk Partililer için, İtalyanlar için çok iyi bir haber. O iyi bir iş çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.



AP'de yapılan başkanlık seçiminde, 282 oy alan sosyalistlerin adayı Gianni Pittella'nın 351 oyla önünde yer alan Antonio Tajani başkan seçilmişti.