AP Başkanlığı İçin Kimler Yarışacak ?





Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimlerinde Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular grubunu Belçikalı Helga Stevens temsil edecek. İşitme engelli Stevens vatandaşlara daha yakın olmak için çalışmalar yürüteceğini söyledi:



"Adaylığımın en önemli sebebi vatandaşlara Avrupa Parlamentosu'nun şeffaf olduğunu göstermek, açık bir kurum olduğunu belirtmek ve Avrupa'nın dört bir tarafındaki vatandaşları dinlemek için burada olduğumuzu kendilerine göstermek."



Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubunu ise bir İngiliz temsil edecek. Jean Lambert Brexit'e rağmen aday olmuş durumda. İngiliz aday Jean Lambert Avrupa Parlamentosu'nun yenilenmesi gerektiğini söyledi:



"Brüksel'e farklı bir gözle bakılıyor. Avrupa Parlamentosu'nu temsil etmek ve vatandaşlara daha yakın olmak için yeni sesler, yeni yüzler gerekiyor."



Avrupa Parlamentosu Birleşik Avrupa Solu Konfederal Grubu'nun aday ise İtalyan asıllı. Eleonora Forenza vatandaşlara odaklanmak istediğini söyledi:



"Avrupalı vatandaşlar seslerini duyurmaya çalışıyor, kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Avrupa Parlamentosu bulunmaları gereken yer."



Avrupa Milletler ve Özgürlük Grubunun adayı Laurentiu Rebega.



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Tags: kimler yarışacak için Avrupa Birliği başkanlığı AB Parlamentosu Avrupa Avrupa siyaseti Gepost: 12 januari 2017